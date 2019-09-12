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20:25

Инаугурация Беглова назначена на 18 сентября

фото ЗакС политика Инаугурация Беглова назначена на 18 сентября

Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга после победы на выборах 18 сентября, передает ТАСС. По словам представителя Смольного, церемония инаугурации начнется в 11:00.

Согласно Уставу Санкт-Петербурга, избранный губернатор приносит присягу на заседании Заксобрания на седьмой день с момента официального опубликования результатов выборов, напомнил глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Беглов набрал на выборах губернатора 64,43% голосов, итоги Горизбирком утвердил 11 сентября. Явка составила 30,07%.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:53    
закидаю его тухлыми яйцами потому что помидоры подорожали.

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