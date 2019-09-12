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20:52

Госдума отклонила законопроект о декриминализации "дадинской" статьи УК РФ

фото ЗакС политика Госдума отклонила законопроект о декриминализации "дадинской" статьи УК РФ

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о декриминализации «дадинской» ст. 212.1 УК РФ (многократные нарушения правил проведения митингов) спустя два года после внесения, передает «Медуза».

Законопроект вносила группа депутатов от ЛДПР в 2017 году. Один из авторов, Ярослав Нилов, на заседании Госдумы напомнил о деле Ильдара Дадина – первого осужденного по этой статье. В ответ депутат от «Единой России» Ирина Белых напомнила, что Конституционный суд признал эту статью непротиворечащей Конституции, ее цель - предупредить нарушения на массовых акциях, а приговор Дадину был отменен из-за нарушений.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг напомнил, что по той же статьей «еще один заехал»: неделю назад активиста Константина Котова приговорили к тюремному сроку по ней. Белых парировала, что за последние три года статья не применялась, значит, достаточной правоприменительной практики пока нет.

«Давайте всех, кто превышает скорость и кому выписывают сегодня штрафы, привлекать к уголовной ответственности. Два раза предупредили, на третий — к уголовной ответственности», - предложил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Белых заявила, что если депутаты внесут такой законопроект, он будет рассмотрен.

Когда Конституционный суд признавал конституционность статьи 212.1 УК РФ, он отметил, что привлекать по ней правомерно, только если действия подсудимого привели к серьезным последствиям, включая причинение ущерба здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц.

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22:02    
Они думают, что смогут, как и раньше, подтасовать результаты голосования и остаться на своих депутатских местах. Не понимают, что ситуация изменилась...

20:55    
Госдуму скоро саму отклонят.

Страница 1-ая (всего: 1)
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