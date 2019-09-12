Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Статьи

12 сентября, 22:20

Обыски в штабах Навального: «Ответ Кремля на успехи»

По всей России утром 12 сентября прошло около 200 обысков у сотрудников и волонтеров штабов Алексея Навального. Последние из них до сих пор проводят в Калининградской области. По официальной версии, это следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Но активисты уверены, что все действия силовиков - это попытка оказать давление за эффективную работу штабов Навального по всей России. 

Z4nHOeetLBk (2).jpg (108 KB)

Уголовное дело, по которому сотрудники всех штабов Навального проходят свидетелями,  возбудили 3 августа. Адвокат общественной организации “Агора” Павел Чиков опубликовал постановления о производстве обыска, из которого следует, что неизвестную группу лиц обвиняют в получении 75 млн рублей, “которые заведомо для них приобретены преступным путем". Следствие считает, что сотрудники ФБК позже снимали деньги и зачисляли на расчётные счета организации, "маскируя связь денежных средств с преступным источником его происхождения". 

Руководитель сети штабов Леонид Волков считает, что обыски, которые Следственный комитет провел 12 сентября, нацелены на разгром работы Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. 

Глава ФБК Алексей Навальный считает, что обыски связаны с успехом «Умного голосования». Навальный считает, что власти хотят «все эти затеи с коллективными действиями на выборах (и не только) выжечь калёным железом». 

Санкт-Петербург 

Обыски в Петербурге 12 сентября начались с 6 часов утра у сотрудников штаба и одного волонтера. Следственный комитет пришел к главе штаба Александру Шуршеву, его заместителю Ольге Гусевой и волонтеру Даниилу Кену.

Шуршева после обыска в квартире увезли в петербургский штаб Навального на Вознесенском проспекте, а оттуда  в Следственный комитет, где сотрудники СК спрашивали о знакомстве с руководителем сети штабом Леонидом Волковым и  лично Алексеем Навальным. 

Гусева рассказала ЗАКС.Ру, что обыск в её квартире продлился около трех часов. По словам активистки, сотрудники СК изъяли «всю технику, наклейки с надписью «Навальный», договора на мое имя и личные записки на листочках». Банковские счета Гусевой после обыска заблокировали.   

Волонтеру штаба Навального Даниилу Кену, можно сказать, повезло: силовики после того, как выломали дверь и обыскали квартиру, ничего не забрали, а его счета не заблокировали.   

- В постановлении суда на обыск написано, что цель обыска - это обнаружение незаконно добытых финансовых средств. У меня дома нашли деньги,  в том числе и в иностранной валюте, но их не изымали и не устанавливали происхождение, - сказал ЗАКС.Ру Кен.

Кен считает, что обыски у сотрудников штаба Навального – «это ответ Кремля на успехи «Умного голосования» и на успехи работы сети штабов».  

Шуршев уверен, что следственные мероприятия  - это  «давление за эффективную деятельность и за «Умное голосование», которое доказало свою эффективность». 

photo_2019-09-12_22-24-10.jpg (266 KB)Александр Шуршев во время обыска в штабе. фото: Штаб Навального в Петербурге

Псков 

В Пскове сотрудники СОБРа и Следственного комитета пришли к четырем сотрудникам штаба Навального: руководителю Валентину Болдышеву и  активистам Николаю Кузьмину, Андрею Егорову, Павлу Чернову. 

По данным псковского штаба, 10 человек ворвались в квартиру к Болдышеву. После осмотра у него изъяли ноутбук, телефон, флешки. 

Кузьмин рассказал ЗАКС.Ру, что утром силовики пришли к нему в квартиру, где он прописан. 

- Дома никого не было. Они [сотрудники СК и СОБРа] прошлись по соседям, от которых я узнал, что ко мне пришли люди из Следственного комитета, - рассказал Кузьмин. 

По его словам, следователи после неудавшейся попытки провести обыск нашли активиста на работе и попросили проехать домой. 

- Показали мне ордер Басманного суда на осмотр, но это не осмотр, а обыск, - рассказал Кузьмин. 

После осмотра квартиры Кузьмина увезли на допрос в Следственный комитет. Но активист отказался отвечать на все вопросы следователей. 

В псковском штабе Навального уверены, что обыски направлены на то, чтобы «разрушить всероссийскую сеть штабов, напугать активистов и сторонников и отомстить за «Умное голосование»». 

Архангельск 

Штаб Навального в Архангельске работает меньше двух месяцев, но следователи все равно пришли с обысками к руководителю Андрею Боровикову и его брату. 

По словам главы штаба, утром он услышал, что кто-то выламывает дверь в квартиру. Через несколько минут оказалось, что неизвестные - это сотрудники ФСБ и СК, которые «искали документы и крупные суммы денег» у активиста. Боровиков рассказал, что силовики изъяли из квартиры ноутбуки и домашние телефоны. 

Сотрудники СК и ФСБ не изъяли ничего из помещений штаба, так как, по словам Боровикова, всю технику оттуда заранее убрали.  

- Им досталось только мусорное ведро, в котором они рылись. В итоге приобщили к экономическому делу чеки из протокола магазина и какие-то бумажки, - рассказал активист.  

Мурманск 

Глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина рассказала ЗАКС.Ру, что двери ее квартиры и квартиры одного из заместителей силовики взломали болгаркой. 

- Забрали всю технику, карты и деньги. Потом повезли на допрос. Счета заблокированы. Штаб взломан, и тоже всё вынесли, - рассказала активистка. 

photo_2019-09-12_22-22-45.jpg (105 KB) фото: Штаб Навального в Мурманске

Заместителя координатора мурманского штаба Александра Суринова отпустили с допроса поздно вечером 12 сентября из СК. Дверь в его квартире действительно выпилили болгаркой, забрали все деньги, его личную технику и технику его родителей, говорится в сообщении штаба. 

Калининград 

В Калининграде силовики провели обыск у главы Игоря Петрова, волонтеров Ивана Лузина и Марка Клямара, а также юриста штаба Владимира Федорова. 

Силовики при обысках у сотрудников калининградского штаба действовали точно так же, как и в других регионах: следственные мероприятия начались рано утром, у активистов изъяли телефоны и всю технику. 

По официальной информации штаба в Калининграде, сотрудники СК пришли к ним в офис вечером 12 сентября. 

photo_2019-09-12_22-21-22 (2).jpg (173 KB)фото: Штаб Навального в Калининграде

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 сентября, 21:42 Кандидат в мундепы МО "Смольнинское" арестован на пять суток

6 сентября, 19:13 Задержанного кандидата в мундепы Кострова доставят в суд с протоколом о мелком хулиганстве

6 сентября, 18:25 Кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова задержали у Некрасовского сада

6 сентября, 17:46 Полиция задержала активистов "Весны", повесивших на мосту баннер с критикой Беглова

4 сентября, 20:00 В Петербурге задержали активистов проекта "Объединенные демократы"

30 августа, 20:50 Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

30 августа, 15:43 Трех активистов "Весны" задержали у Адмиралтейства

25 августа, 16:21 Полицейские задержали еще одного пикетчика у Гостиного двора

25 августа, 14:56 У Гостиного двора задержали пикетчика за отказ передать паспорт в руки полицейскому

25 августа, 12:51 На фотокорреспондента "Медиазоны" Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12 сентября, 23:55 Муниципал: Эсеру Шмакову сломали палец во время задержания в ИКМО "Озеро Долгое"   2

12 сентября, 23:20 Муниципал: Неизвестный ударил журналиста "Эха Москвы" в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 22:58 Муниципал: Полиция вынесла из ИКМО "Озеро Долгое" эсера Илью Шмакова   3

12 сентября, 22:20 Обыски в штабах Навального: «Ответ Кремля на успехи»

12 сентября, 22:15 Муниципал: ИКМО №72 четвертый день не может подвести итоги выборов

12 сентября, 21:39 Муниципал: Кандидаты в мундепы и полиция останутся на ночь в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 20:52 Госдума отклонила законопроект о декриминализации "дадинской" статьи УК РФ   2

12 сентября, 20:25 Инаугурация Беглова назначена на 18 сентября   2

12 сентября, 19:59 Нилов и Шишкина поговорят с главой "Справедливой России" Мироновым о ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 19:31 Полиция не смогла выгнать кандидатов, требующих справедливости в ИКМО "Озеро Долгое"   3

12 сентября, 19:00 Муниципал: ГИК признал незаконным бездействие пяти ИКМО   2

12 сентября, 18:58 Депутаты ЗакСа и активисты уведомили Смольный о митинге против фальсификаций на выборах 17 сентября   3

12 сентября, 18:45 Подозреваемый по делу о сбитом "Боинге" экс-военный Цемах вернулся домой в ДНР   1

12 сентября, 18:34 Петербургские политики приняли участие в крестном ходе

12 сентября, 18:13 Прокурор просит 6 лет колонии для Павла Устинова, вывихнувшего росгвардейцу плечо   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru