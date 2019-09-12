Обыски в штабах Навального: «Ответ Кремля на успехи»

По всей России утром 12 сентября прошло около 200 обысков у сотрудников и волонтеров штабов Алексея Навального. Последние из них до сих пор проводят в Калининградской области. По официальной версии, это следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Но активисты уверены, что все действия силовиков - это попытка оказать давление за эффективную работу штабов Навального по всей России.

Уголовное дело, по которому сотрудники всех штабов Навального проходят свидетелями, возбудили 3 августа. Адвокат общественной организации “Агора” Павел Чиков опубликовал постановления о производстве обыска, из которого следует, что неизвестную группу лиц обвиняют в получении 75 млн рублей, “которые заведомо для них приобретены преступным путем". Следствие считает, что сотрудники ФБК позже снимали деньги и зачисляли на расчётные счета организации, "маскируя связь денежных средств с преступным источником его происхождения".

Руководитель сети штабов Леонид Волков считает, что обыски, которые Следственный комитет провел 12 сентября, нацелены на разгром работы Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального.

Глава ФБК Алексей Навальный считает, что обыски связаны с успехом «Умного голосования». Навальный считает, что власти хотят «все эти затеи с коллективными действиями на выборах (и не только) выжечь калёным железом».

Санкт-Петербург

Обыски в Петербурге 12 сентября начались с 6 часов утра у сотрудников штаба и одного волонтера. Следственный комитет пришел к главе штаба Александру Шуршеву, его заместителю Ольге Гусевой и волонтеру Даниилу Кену.

Шуршева после обыска в квартире увезли в петербургский штаб Навального на Вознесенском проспекте, а оттуда в Следственный комитет, где сотрудники СК спрашивали о знакомстве с руководителем сети штабом Леонидом Волковым и лично Алексеем Навальным.

Гусева рассказала ЗАКС.Ру, что обыск в её квартире продлился около трех часов. По словам активистки, сотрудники СК изъяли «всю технику, наклейки с надписью «Навальный», договора на мое имя и личные записки на листочках». Банковские счета Гусевой после обыска заблокировали.

Волонтеру штаба Навального Даниилу Кену, можно сказать, повезло: силовики после того, как выломали дверь и обыскали квартиру, ничего не забрали, а его счета не заблокировали.

- В постановлении суда на обыск написано, что цель обыска - это обнаружение незаконно добытых финансовых средств. У меня дома нашли деньги, в том числе и в иностранной валюте, но их не изымали и не устанавливали происхождение, - сказал ЗАКС.Ру Кен.

Кен считает, что обыски у сотрудников штаба Навального – «это ответ Кремля на успехи «Умного голосования» и на успехи работы сети штабов».

Шуршев уверен, что следственные мероприятия - это «давление за эффективную деятельность и за «Умное голосование», которое доказало свою эффективность».

Александр Шуршев во время обыска в штабе. фото: Штаб Навального в Петербурге

Псков

В Пскове сотрудники СОБРа и Следственного комитета пришли к четырем сотрудникам штаба Навального: руководителю Валентину Болдышеву и активистам Николаю Кузьмину, Андрею Егорову, Павлу Чернову.

По данным псковского штаба, 10 человек ворвались в квартиру к Болдышеву. После осмотра у него изъяли ноутбук, телефон, флешки.

Кузьмин рассказал ЗАКС.Ру, что утром силовики пришли к нему в квартиру, где он прописан.

- Дома никого не было. Они [сотрудники СК и СОБРа] прошлись по соседям, от которых я узнал, что ко мне пришли люди из Следственного комитета, - рассказал Кузьмин.

По его словам, следователи после неудавшейся попытки провести обыск нашли активиста на работе и попросили проехать домой.

- Показали мне ордер Басманного суда на осмотр, но это не осмотр, а обыск, - рассказал Кузьмин.

После осмотра квартиры Кузьмина увезли на допрос в Следственный комитет. Но активист отказался отвечать на все вопросы следователей.

В псковском штабе Навального уверены, что обыски направлены на то, чтобы «разрушить всероссийскую сеть штабов, напугать активистов и сторонников и отомстить за «Умное голосование»».

Архангельск

Штаб Навального в Архангельске работает меньше двух месяцев, но следователи все равно пришли с обысками к руководителю Андрею Боровикову и его брату.

По словам главы штаба, утром он услышал, что кто-то выламывает дверь в квартиру. Через несколько минут оказалось, что неизвестные - это сотрудники ФСБ и СК, которые «искали документы и крупные суммы денег» у активиста. Боровиков рассказал, что силовики изъяли из квартиры ноутбуки и домашние телефоны.

Сотрудники СК и ФСБ не изъяли ничего из помещений штаба, так как, по словам Боровикова, всю технику оттуда заранее убрали.

- Им досталось только мусорное ведро, в котором они рылись. В итоге приобщили к экономическому делу чеки из протокола магазина и какие-то бумажки, - рассказал активист.

Мурманск

Глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина рассказала ЗАКС.Ру, что двери ее квартиры и квартиры одного из заместителей силовики взломали болгаркой.

- Забрали всю технику, карты и деньги. Потом повезли на допрос. Счета заблокированы. Штаб взломан, и тоже всё вынесли, - рассказала активистка.

фото: Штаб Навального в Мурманске

Заместителя координатора мурманского штаба Александра Суринова отпустили с допроса поздно вечером 12 сентября из СК. Дверь в его квартире действительно выпилили болгаркой, забрали все деньги, его личную технику и технику его родителей, говорится в сообщении штаба.

Калининград

В Калининграде силовики провели обыск у главы Игоря Петрова, волонтеров Ивана Лузина и Марка Клямара, а также юриста штаба Владимира Федорова.

Силовики при обысках у сотрудников калининградского штаба действовали точно так же, как и в других регионах: следственные мероприятия начались рано утром, у активистов изъяли телефоны и всю технику.

По официальной информации штаба в Калининграде, сотрудники СК пришли к ним в офис вечером 12 сентября.

фото: Штаб Навального в Калининграде

Елена Владыкина

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