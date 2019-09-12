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Муниципал

12 сентября, 22:58

Полиция вынесла из ИКМО "Озеро Долгое" эсера Илью Шмакова

фото ЗакС политика Полиция вынесла из ИКМО "Озеро Долгое" эсера Илью Шмакова

К избирательной комиссии МО "Озеро Долгое", где на ночь остались кандидаты в муниципальные депутаты Вячеслав Тутушкин от "Яблока" и Алексей Назаренков от КПРФ, подозревающие, что на местных выборах проходили фальсификации, приехала полиция. 

В помещении ИКМО вместе с кандидатами находились два сотрудника полиции и корреспондент ЗАКС.Ру. 

Вместе с полицейскими в помещение зашла глава ИКМО Галина Светлова, объявившая, что избирательная комиссия закончила свою работу и все должны покинуть помещение. Потребовал немедленно выйти из помещения и непредставившийся человек в штатском. Двое присутсвующих кандидатов решили последовать указаниям.  Член регионального бюро "Справедливой России" Илья Шмаков возразил, что ему даже не объяснили, почему он должен уйти и никаких оснований для этого нет. После этого несколько сотрудников полиции накинулись на него и буквально на руках вынесли из здания. Шмаков при этом кричал, что ему ломают палец.  

Светлова же после этой потасовки зашла в помещение, где хранятся бюллетени, хотя прежде она говорила, что у нее нет ключей и отказывалась впускать туда члена комиссии с правом решающего голоса и кандидатов для проверки сохранности упаковки и отсутствия следов вмешательства. 

Кандидаты от оппозиционных партий возмущены тем, что, согласно протоколам участковых комиссий, они проходили в совет, но позже в ГАС "Выборы" внесли другие данные, по которым побеждали единороссы. По словам оппозиционеров, в ИКМО это объяснили тем, что был пересчет голосов, однако жалобу, по которой якобы проводился пересчет, им не показали и на саму процедуру не пригласили. Кандидаты подозревают, что данные просто переписали и хотят посмотреть, не вскрывались ли пакеты с бюллетенями.

UPD: Шмакова увезли в 86 отдел полиции. 

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1:07   Выборнов-Прозрачный  
Тут один мудозвон выеживался, дескать, какое отношение имеет глава районной администрации к выборам в ИКМО. А вот такое. Вот такой позор не допустил в Центральном районе Мейксин, а Цед, подонок, допустил.

0:36   кан   aaa@aa.aa
Что за беспредел? Полиция хочет чтобы народ вышел на улицы?

0:34    
Твари.

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