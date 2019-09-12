Полиция вынесла из ИКМО "Озеро Долгое" эсера Илью Шмакова

К избирательной комиссии МО "Озеро Долгое", где на ночь остались кандидаты в муниципальные депутаты Вячеслав Тутушкин от "Яблока" и Алексей Назаренков от КПРФ, подозревающие, что на местных выборах проходили фальсификации, приехала полиция.

В помещении ИКМО вместе с кандидатами находились два сотрудника полиции и корреспондент ЗАКС.Ру.

Вместе с полицейскими в помещение зашла глава ИКМО Галина Светлова, объявившая, что избирательная комиссия закончила свою работу и все должны покинуть помещение. Потребовал немедленно выйти из помещения и непредставившийся человек в штатском. Двое присутсвующих кандидатов решили последовать указаниям. Член регионального бюро "Справедливой России" Илья Шмаков возразил, что ему даже не объяснили, почему он должен уйти и никаких оснований для этого нет. После этого несколько сотрудников полиции накинулись на него и буквально на руках вынесли из здания. Шмаков при этом кричал, что ему ломают палец.

Светлова же после этой потасовки зашла в помещение, где хранятся бюллетени, хотя прежде она говорила, что у нее нет ключей и отказывалась впускать туда члена комиссии с правом решающего голоса и кандидатов для проверки сохранности упаковки и отсутствия следов вмешательства.

Кандидаты от оппозиционных партий возмущены тем, что, согласно протоколам участковых комиссий, они проходили в совет, но позже в ГАС "Выборы" внесли другие данные, по которым побеждали единороссы. По словам оппозиционеров, в ИКМО это объяснили тем, что был пересчет голосов, однако жалобу, по которой якобы проводился пересчет, им не показали и на саму процедуру не пригласили. Кандидаты подозревают, что данные просто переписали и хотят посмотреть, не вскрывались ли пакеты с бюллетенями.

UPD: Шмакова увезли в 86 отдел полиции.