Мундепа Шмакова отпустили из отдела полиции

Муниципального депутата МО "Автово", представителя партии "Справедливая Россия" Илью Шмакова отпустили из отдела полиции после составления протокола. Эсера обвинили в неповиновении сотрудникам полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП).

Шмаков был задержан в ИКМО "Озеро Долгое". Политик планировал там вместе с двумя оппозиционными кандидатами и прессой проследить за тем, чтобы в помещение с бюллетенями не проникли посторонние. Однако этим планам помешала глава ИКМО Галина Светлова, явившаяся вместе с сотрудниками полиции. Правоохранители буквально вынесли из ИКМО Шмакова. Мундеп жаловался, что ему могли сломать палец.

Илью Шмакова доставили в 86 отдел полиции, где в его отношении был составлен протокол.

- Кандидаты от разных политических сил пытаются отстоять свой результат и охраняют бюллетени. Как только помещение покидается, может быть попытка изъять бюллетени. Я надеюсь, что мы отследим бюллетени. Надеюсь, что мы накажем виновных. Депутат Госдумы Олег Нилов пытается найти дежурного прокурора, но пока не смог его найти, - рассказала ЗАКС.Ру после освобождения Шмакова депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова, приехавшая на место событий.

Ранее у здания ИКМО был замечен глава ТИК №9 Вячеслав Субботин.

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