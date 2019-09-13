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Муниципал

1:25

Мундепа Шмакова отпустили из отдела полиции

фото ЗакС политика Мундепа Шмакова отпустили из отдела полиции

Муниципального депутата МО "Автово", представителя партии "Справедливая Россия" Илью Шмакова отпустили из отдела полиции после составления протокола. Эсера обвинили в неповиновении сотрудникам полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП).

Шмаков был задержан в ИКМО "Озеро Долгое". Политик планировал там вместе с двумя оппозиционными кандидатами и прессой проследить за тем, чтобы в помещение с бюллетенями не проникли посторонние. Однако этим планам помешала глава ИКМО Галина Светлова, явившаяся вместе с сотрудниками полиции. Правоохранители буквально вынесли из ИКМО Шмакова. Мундеп жаловался, что ему могли сломать палец.

Илью Шмакова доставили в 86 отдел полиции, где в его отношении был составлен протокол. 

- Кандидаты от разных политических сил пытаются отстоять свой результат и охраняют бюллетени. Как только помещение покидается, может быть попытка изъять бюллетени. Я надеюсь, что мы отследим бюллетени. Надеюсь, что мы накажем виновных. Депутат Госдумы Олег Нилов пытается найти дежурного прокурора, но пока не смог его найти, - рассказала ЗАКС.Ру после освобождения Шмакова депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова, приехавшая на место событий. 

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Ранее у здания ИКМО был замечен глава ТИК №9 Вячеслав Субботин. 


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