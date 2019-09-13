Силовики продолжили обыски у сторонников Навального

Представители правоохранительных органов во второй раз в рамках оперативных мероприятий решили посетить соратников оппозиционера Алексея Навального, информирует "ОВД-Инфо".

Так, силовики снова нагрянули домой к координатору штаба в Новосибирске Сергею Бойко. Аналогичная участь постигла и его брата. Жена Бойко Кристина Жданова не выдержала "натиска" оперативников, поэтому женщине пришлось вызвать скорую.

В то же время с повторным обыском люди в масках пришли к волонтеру штаба Навального в Тюмени Дмитрию Добрынину.

Напомним, накануне, 12 сентября, начиная с 7 часов утра силовики обрушились на региональные штабы политика и приехали домой к сотрудникам учреждений. Часто действо сопровождалось выламыванием дверей и укладыванием граждан лицом в пол.

ЗАКС.Ру опросил "северо-западных" сотрудников штабов, которые единогласно пришли к выводу, что все мероприятия связаны с успехом стратегии "Умного голосования", отлично показавшей себя на прошедших выборах.