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9:43

Кемеровчанин повторно оскорбил власть, сравнив ЕР с чумой

фото ЗакС политика Кемеровчанин повторно оскорбил власть, сравнив ЕР с чумой

Житель Кемеровской области Илья Путевский вновь стал фигурантом дела о неуважении к власти за оставленные "ВКонтакте" уничижительные комментарии про партию власти и главу государства, рассказал у себя в Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Теперь мужчине грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Участковый, возбудивший в отношении Путевского административное дело, счел, что он оскорбил "Единую Россию", сравнив её деяния с "чумой", а также в грубой форме позволил себе предположить, что Владимир Путин не является президентом.

Ранее Путевский уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за репост видео о разгоне акции протеста "Он нам не царь": ролик был сопровожден комментарием о личных качествах главы государства.

Также в сентябре на Путевского завели дело по ст. 319 УК РФ за то, что он, проезжая на велосипеде мимо судьи, выносившей ему приговор по первому случаю, показал ей средний палец, тем самым оскорбив её чувства.

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