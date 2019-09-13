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10:37

"Коммерсант": В региональное обновление системы городского транспорта вложат 2 трлн рублей

фото ЗакС политика "Коммерсант": В региональное обновление системы городского транспорта вложат 2 трлн рублей

Правительство рассматривает возможность адресного инвестирования 2 трлн рублей в программу обновления наземного общественного транспорта в регионах, задействовав резервы Фонда национального благосостояния, информирует "Коммерсант".

Изначально порядка 340 млрд рублей будут вложены в 10 городов: Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань, чье совокупное население превышает 11,1 млн человек. В дальнейшем программа общей стоимостью более 2,1 трлн рублей может охватить не менее тысячи городских населенных пунктов. При этом в списке отсутствуют Петербург и Москва.

Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тысяч автобусов; 6,5 тысяч троллейбусов; 6,7 тысяч трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов.

По сути, речь идет о реформе отрасли, в ходе которой будет введено госрегулирование тарифов на проезд, а сами пассажирские перевозки будут отданы крупным операторам, созданным по концессионным соглашениям.

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11:34    
И все опять повторится сначала. Сколько не вкладывай, ничего не получается у них, все одно и тоже.

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