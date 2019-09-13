Шлосберг объяснил псковским депутатам исключительную ценность выборов

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг выступил на первом в новом политическом сезоне пленарном заседании областного ЗакСа с пылкой речью, посвященной институту выборов как таковому и его важности. Критически оценив сегодняшнюю электоральную культуру и организацию в России, он категорически заявил о недопустимости полного отказа от этого общественного инструмента.

"Власть в нашей стране научилась выбирать сама себя и почти уничтожила институт свободных выборов как таковой. Слово "почти" в нашем случае имеет значение. Потребность человека в свободе, свободном выборе уничтожить невозможно. Её можно приглушить, задавить, ограничить, но невозможно ампутировать – как невозможно остановить ветер, воду и солнце", - заметил демократ.

По его наблюдениям, россияне испытывают все большую потребность в полноценных, свободных и честных выборах, как и он, понимая, что ничего лучше для повышения качества жизни человечеством еще не придумано. Шлосберг считает, что от того, вернутся ли выборы в своем первоначальном значении в российское государство, в буквальном смысле слова зависят жизни миллионов соотечественников.

Воодушевление политика и патетика его речи, возможно, связаны с тем, что по итогам 8 сентября в нескольких районах области победили члены его команды.