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Муниципал

11:46

По жеребьевке мандат в МО «Литейный округ» получил «яблочник»

фото ЗакС политика По жеребьевке мандат в МО «Литейный округ» получил «яблочник»

Избирательная комиссия муниципального образования МО «Литейный округ» провела жеребьевку между кандидатами в мундепы, которые получили одинаковое количество голосов. Заседание прошло 13 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

У кандидатки от «Единой России» Светланы Ивановой и выдвиженца «Яблока» Дмитрия Эртмана одинаковое количество голосов избирателей - 452. Во время жеребьевки они тянули из пакета конверты с цифрами от 1 до 10 - победителем должен стать тот, у кого сумма полученных цифр получится больше. Иванова набрала 22 балла, а Эртман - 33 балла. Таким образом, мандат мундепа достаётся кандидату от «Яблока».

София Саттарова

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12:35    
Поздравляю!
12:02 кто бы скорбел о русских, но не ты, гниль русофобская.

12:29    
Оппозиция взяла ещё один муниципалитет в Санкт-Петербурге.

12:25    
Вот так бы и жеребьевались на всех выборах. Зачем избирателей гонять и деньги тратить.
А можно ведь ещё и заработать для бюджета на билетах  устроив кулачные бои.

12:02    
Евреи, кругом одни евреи, которым почему-то везёт...А РУССКАЯ Светлана Иванова в России в отсев...

11:58    
Отлично! Поздравляем яблочников!

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