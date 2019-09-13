По жеребьевке мандат в МО «Литейный округ» получил «яблочник»

Избирательная комиссия муниципального образования МО «Литейный округ» провела жеребьевку между кандидатами в мундепы, которые получили одинаковое количество голосов. Заседание прошло 13 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

У кандидатки от «Единой России» Светланы Ивановой и выдвиженца «Яблока» Дмитрия Эртмана одинаковое количество голосов избирателей - 452. Во время жеребьевки они тянули из пакета конверты с цифрами от 1 до 10 - победителем должен стать тот, у кого сумма полученных цифр получится больше. Иванова набрала 22 балла, а Эртман - 33 балла. Таким образом, мандат мундепа достаётся кандидату от «Яблока».

София Саттарова