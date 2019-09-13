Глава Сбербанка предложил в "3-4 раза" поднять зарплаты полицейским

Руководитель Сбербанка Герман Греф полагает, что заработные платы полицейским следует повысить в несколько раз, при этом, однако, существенно сократив их количество, уведомляет Daily Storm.

"Когда я говорю про новые технологии - мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в 3-4 раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", - заявил Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

С аналогичным предложением выступил и министр финансов Антон Силуанов, сообщивший о том, что в ближайшее время в России грядет значительное сокращение чиновничьего аппарата.