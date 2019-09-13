Глава Либертарианской партии освободился после 10 суток ареста

Председатель Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко покинул спецприёмник спустя 10 суток административного ареста за организацию акции 31 августа, информирует "МБХ медиа".

"Мы уже подали апелляционную жалобу. Мы будет подавать и в ЕСПЧ. Это буду делать не только я — среди членов Либертарианской партии это стандартная практика. Власти должны быть наказаны за тот беспредел, который они творят", - уверен Бойко.

Также он прокомментировал информацию о прошедших накануне массовых обысках в региональных штабах политика Алексея Навального.

"Это большая кость в горле у политического режима. Они больше всего не любят, когда существуют организованные структуры, которые готовы бороться с существующим режимом в рамках того законодательства, которое сейчас существует", - отметил глава ЛПР.

Бойко задержали 3 сентября. Либертарианцу вменили ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация митинга без подачи уведомления).