Навальный пригрозил скамьей подсудимых тем, кто обыскивает его штабы

Политик Алексей Навальный гневно и мстительно отреагировал на массовые обыски во всей федеральной сети его штабов, а также в домах у части их сотрудников. Все происходящее (выпиливание дверей, изъятие техники, аресты банковских счетов), с его точки зрения, являет собой вопиющее беззаконие, но справедливость обязательно восторжествует. Вершить ее, похоже, собирается он сам, когда представится такая возможность.

"Уважаемые участники этих обысков, вот каждый из вас, будет сидеть, блин, на скамье подсудимых и смотреть на это видео, как он тащит кого-то за ногу, плакать и говорить: "Ребята, меня заставили, я больше так не буду, это же мне мой начальник это сделал". Это случится рано или поздно, они все молодые люди, они доживут, и сроки давности по всем этим вещам будут отменены", - пообещал он в эфире авторской программы.

Отменены они будут потому, что действия полицейских как "худших из худших людей в России" в отношении ФБК видятся Навальному похожими на действия "оккупантов против партизан".

Напомним, что 12 сентября прошло более 200 обысков в связи с уголовным делом против Фонда борьбы с коррупции об отмывании денег. Координаторов штабов, включая петербургский, увозили на допросы в качестве свидетелей.