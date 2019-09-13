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Новости

13:06

Google оплатил штраф, выписанный РКН за наличие в запросах запрещенных ссылок

фото ЗакС политика Google оплатил штраф, выписанный РКН за наличие в запросах запрещенных ссылок

Компания Google оплатила 700 тысяч рублей штрафа, назначенного Роскомнадзором ввиду присутствия в поисковой выдаче ссылок на сайты, содержащие запрещенный контент.

Google так и не выполнил требование РКН удалить из запроса ссылки с нелегитимным содержимым, хотя представителям компании не раз разъясняли требования закона "Об информации". Ранее в отношении Google был составлен протокол.

В конце 2018 года компанию уже оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что она не подключилась к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство могут изменить таким образом, что поисковик заблокируют на территории РФ.

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