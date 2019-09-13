Песков считает, что идея Грефа "урезать" штат силовиков, "заслуживает внимания"

В Кремле находят интересной идею главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским путем сокращения их штата, поделился с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания", - цитирует Пескова РИА "Новости".

Ранее сегодня Греф, выступая на Московском финансовом форуме, предложил в 3-4 раза подняться полицейским жалованье, при этом "соответствующим образом их [количество] сократив".