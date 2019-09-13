Страх и ненависть в МО «Озеро Долгое»

Полиция, пожарные и тайное ночное заседание муниципалов с главой ТИК. Все это 12 сентября увидели кандидаты в депутаты муниципального образования «Озеро Долгое» на севере Петербурга, когда всего лишь захотели убедиться, что пакеты с бюллетенями хранятся в помещении местной избирательной комиссии и не были вскрыты. Председатель ИКМО то плакала, то кричала, но так и не показала своей коллеге по комиссии комнату с пакетами. Полицейские пообещали вместе с кандидатами следить за ситуацией в здании ИКМО, но обманули их, силой выкинув на улицу.

Тайна опломбированной комнаты

Около десяти кандидатов от «Яблока», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ утром 12 сентября пришли в здание избиркома МО «Озеро Долгое» с вопросами к председателю ИКМО Галине Светловой. Оппозиционеров возмутили итоги пересчета голосов, которые устроила местная избирательная комиссия. Изначально, в ночь на 9 сентября, оппозиция проходила в совет. Затем в ГАС «Выборы» внесли данные, по которым их обошли единороссы из команды действующего главы Виктора Байдалакова, уже 15 лет управляющего муниципалитетом.

- Председатель ИКМО Светлова отказала в возможности ознакомиться с жалобой единоросса Тарунтаева, на основании которой было отменено голосование на одном из участков, в результате чего я вылетел из пятерки муниципального совета. У меня есть основания полагать, что этой жалобы вообще нет, она не подавалась, либо она оформлена не надлежащим образом, - рассказал ЗАКС.Ру кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.

Представительница «Справедливой России» Кристина Черемных уточнила, что пересчет велся сразу по нескольким избирательным участкам, при этом никто из оппозиционных кандидатов не был об этом заранее уведомлен.

- Пересчет не мог быть произведен чисто физически по нескольким причинам. Бюллетени находились в избирательной комиссии муниципального образования, кто в УИК мог их пересчитывать? [Член ИКМО с правом решающего голоса Валентина] Азенкова подтверждает, что они находились здесь и никому не передавались. И кандидаты подтверждают, что они ездили на места, где находятся участковые комиссии – члены комиссии не собирались. Помещения не открывались, там даже свет не горел, - сообщила Черемных.

Бюллетени должны были храниться в отдельной комнате в помещении ИКМО. Дверь в комнату опломбирована, на пломбе стоит дата: 9 сентября. Но несколько членов ИКМО с правом решающего и совещательного голоса подтвердили ЗАКС.Ру, что еще 10 сентября помещение опечатано не было.

- Здесь проходило рассмотрение жалоб, люди ходили, смотрели – никакой пломбы не стояло, - отметила Черемных.

Кандидаты просили председателя ИКМО впустить членов комиссии в комнату, чтобы те осмотрели упаковку пакетов с бюллетенями и убедились, что на них нет следов вскрытия. Светлова смотрела на обращающихся к ней с видом, как будто ее просят о чем-то возмутительном. Раз за разом она находила поводы отказать и постоянно жаловалась, что ей не дают работать.

МВД и МЧС

В ИКМО еще в первой половине дня приехали полицейские, затем, около четырех часов вечера, зашли пять упитанных мужчин. Они молча осмотрели происходящее и ушли. Просьбу майора полиции представиться проигнорировали. Позже кандидаты окрестили неизвестных гостей «спортсменами», через несколько часов их называли «братками», а ночью уже «бритоголовыми».

Около пяти часов вечера председатель ИКМО согласилась было показать комнату с бюллетенями единственному присутствовавшему члену комиссии с правом решающего голоса Валентине Азенковой. Однако Светлова быстро передумала и поставила условие: Азенкова сначала должна подписать пустой бланк акта осмотра. Так, чтобы затем туда можно было вписать все, что угодно. Член ИКМО на это, разумеется, не пошла. Председатель возмутилась, что ее рабочий день закончился в два часа дня, и спешно убежала на улицу. В помещении ИКМО остались члены комиссии, кандидаты, журналисты и полицейские.

Вернулась Светлова уже через полчаса и не одна. Она появилась в тот момент, когда к зданию ИКМО подъехало три пожарные машины. Оттуда выскакивали сотрудники МЧС и спешно разматывали пожарные рукава. Выглядело это так, как будто здание муниципальной комиссии полыхает синим пламенем. Светлова происходящее никак не комментировала. По ее лицу было видно, что она только что сильно плакала.

Разум в итоге победил: рукава свернули, пожарные, осмотрев помещение и переговорив с полицией, решили ехать обратно.

- Пожарные приехали, потому что у единороссов от итогов выборов “бомбануло”, - пошутил «яблочник» Тутушкин.

- Кого они дальше пришлют? Проституток? – поддержал кандидат от КПРФ Алексей Назаренко. Он шел на выборы в «Озере Долгом» второй раз. В 2014 году, по словам коммуниста, победу у него украли с помощью «досрочного голосования». Через пять лет в муниципальный совет он не попал из-за пересчета.

Дежурство в открытом ИКМО продолжилось. Ключи от дверей вновь исчезнувшая председатель Светлова забрала с собой. Кандидаты решили ужинать прямо в муниципальном помещении и заказали пиццу. За столом делились планами и впечатлениями.

- По 202-му избирательному округу две комиссии категорически отказались пересчитывать результаты выборов. Их внесли в ГАС «Выборы» вечером, а с утра удалили, - рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру выдвиженец от ЛДПР Илья Прокшиц. – И по итогу их отменили, потому что комиссии отказались их пересчитывать. Есть информация, что в ТИК им сказали, что будете пересчитывать до тех пор, пока не будет «нормальных» цифр.

Цель своей миссии присутствовавшие определяли однозначно – требовать отмены выборов, а для начала оставаться рядом с бюллетенями и доказать, что упаковки пакетов были вскрыты.

- Тут уже ничего пересчитать невозможно, только отменять, - прокомментировал Тутушкин.

Около семи часов вечера в ИКМО в очередной раз вернулась председатель Светлова с полицейским подкреплением. Майор МВД предупредил, что будет применять физическую силу, если люди не покинут помещение и начал подталкивать к двери кандидатку Черемных.

- Уберите руки, - возмутилась сидевшая рядом член ИКМО Азаренкова.

- Почему? – удивился майор.

- А почему вы толкаете?

- Я предупредил, что буду применять физическую силу.

Пока полицейский пытался убедить всех выйти, в здание ИКМО появилась член Горизбиркома Екатерина Фесик, которая за пять минут переговоров прекратила попытки представителей МВД вывести людей. Вскоре приехали депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов и лидер регионального отделения СР Марина Шишкина. Они пообещали сообщить о происходящем в «Озере Долгом» лидеру партии Сергею Миронову.

Нилов и Шишкина провели беседу сначала с начальником полиции Приморского района Андреем Зеленковым, а затем с и.о. начальника УМВД по Приморскому району Натальей Макаровой. Полицейские предлагали вывести всех присутствовавших и опечатать вход в ИКМО. Нилов и Шишкина настояли, чтобы несколько человек дежурили внутри до утра.

Было решено, что в помещении останутся кандидаты (они же члены ИКМО с правом совещательного голоса) Тутушкин и Назаренко, член регионального бюро «Справедливой России», депутат МО «Автово» Илья Шмаков, два сотрудника полиции и корреспондент ЗАКС.Ру. Незадолго до того, как дверь опечатали в помещение вместе с и.о. начальника районного УМВД Макаровой зашел полковник полиции Вячеслав Яловой. Представившись, он сообщил, что ему надо осмотреть помещение и сфотографировать список тех, кто в нем остается.

Ночь на пятницу 13-е

Слухи о том, что полицейское начальство не думает соблюдать договоренность, пришли в ИКМО за пять минут до того, как его входную дверь опечатали снаружи. На улице дежурили журналисты, которые слышали, как силовики говорили между собой, что всех нужно будет «выводить», а тех, кто не выйдет сам «оформлять по 19.3» (статья 19.3 КоАП – неповиновение законному требованию сотрудника полиции – прим. ЗАКС.Ру). Кандидат Тутушкин даже успел сообщить о поступившей информации уходившему депутату Госдумы Нилову. Парламентарий посоветовал только не вступать в драку.

- Да чего вы переживаете, все тихо будет, - пообещал оставшийся в ИКМО полицейский после того, как ИКМО опечатали. Это был тот самый майор, который ранее предупреждал о «физической силе». Оказалось, что его зовут Владимир.

Его напарница-капитан так и не представилась. Она была не такой разговорчивой, как коллега, но успела сказать, что является мастером спорта по дзюдо и остановит бандитов даже без пистолета.

- Да мы больше не бандитов опасаемся, а сотрудников правоохранительных органов, - ответили ей.

Полицейских угостили общей едой. Коммунист Назаренко пытался вкратце пересказать капитану все, что происходило во время муниципальной кампании в «Озере Долгом»:

- Наших кандидатов отказывались регистрировать, они по судам восстанавливались. Потом нас с «Яблоком» лбами сталкивали…

Правоохранителю, казалось, это было неинтересно. В отличие от ее коллеги, который признался, что сам когда-то хотел идти в депутаты.

- Ну вот досидите вы до утра. А дальше что? Вы же не будете тут неделями сидеть? – интересовался майор.

- В Автово семь месяцев сидели у бюллетеней. Пока выборы не отменили, - ответил Шмаков.

Все ожидали, что в муниципалитет придут под утро, когда люди устанут и начнут засыпать. Но уже после часа «обороны» бюллетеней с улицы пришло сообщение, что к двери идет полицейское подкрепление. Кандидаты включили камеры на телефонах, и запечатлели, как к ним заходят председатель ИКМО Светлова, подполковник Яловой и человек шесть в форме.

- Помещение должно быть освобождено и закрыто, - скомандовала Светлова.

Ее требование повторил подполковник в гражданском, предупредив об административной ответственности.

- Вы вообще при исполнении? Мы только что договаривались с вашим начальством, - удивился Шмаков.

Почти все время, что люди находились внутри в опечатанном помещении, мундеп сидел рядом с кабинетом, в котором должны храниться бюллетени. То ли, чтобы освободить проход, то ли из-за разговорчивости, полицейские схватили Шмакова и силой потащили к выходу. Задержанный кричал, что ему сломали палец. Кандидаты Тутушкин и Назаренко вышли добровольно. В комнату с бюллетенями не более чем на минуту зашла Светлова. Вернувшись, она поинтересовалась, всех ли вывели на улицу.

Шмакова увезли в 86 отделение полиции, где на него составили протокол по 19.3 КоАП. Светлова и силовики уехали, еще раз опечатав дверь в ИКМО. Дежурство кандидатов продолжилось на улице.

Тем временем журналисты обнаружили, что с другой стороны дома, где со двора расположен вход в ИКМО, открыта дверь в муниципальную администрацию «Озера Долгого». В дверях стоял председатель ТИК № 9 Вячеслав Субботин. Свое присутствие в здании муниципалитета в столь позднее время – на часах было начало двенадцатого ночи – он никак не объяснил. Он попробовал закрыть дверь, а потом убежал внутрь помещения.

На подмогу ему выскочил человек, похожий на заместителя главы МО «Озеро Долгое» Дмитрия Бенеманского. Он пихнул рукой в живот журналиста «Эха Москвы» Сергея Кагермазова и с силой захлопнул дверь. Через полчаса собрание в администрации пополнилось. В муниципальный совет прошла председатель ИКМО Светлова, ее привез на машине все тот же майор полиции Владимир. Принять от Кагермазова устное заявление о нападении полицейский отказался, предложив журналисту ехать с ним в отдел. Но только одному, без ударившего. Заседавшая внутри муниципалитета компания просидела в здании администрации до двух часов ночи, а потом, по словам дежуривших кандидатов, разъехалась на машинах.

У входа в ИКМО дежурство продолжалось всю ночь. В добровольцы, готовые следить, чтобы внутрь никто не проник, записались не только кандидаты, но и откликнувшиеся общественные активисты, а также депутат ЗакСа, экс-кандидатка в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова. К 14:00 пятницы 13-го в здание избиркома попасть так никто и не пытался.

Сергей Еремеев

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