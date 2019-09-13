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14:50

ЗакС Петербурга готовит новогодние подарки

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга готовит новогодние подарки

Законодательное собрание Петербурга заказывает подушки с изображением мышей. Игрушки станут подарком для детей к Новому году. 2020 год по восточному календарю будет годом Крысы.

ЗакСу требуется 550 таких сувениров. Каждая подушка обойдется парламенту примерно в 897 рублей, а общая стартовая цена закупки составляет 493 тысячи рублей. 

На подушках должна быть молния, а внутри будет место, куда можно положить подарок. 

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В прошлом году Законодательное собрание на Новый год дарило детям плюшевых спящих поросят в футболках и ночных колпачках. Тогда стартовая цена контракта составляла 329 тысяч рублей. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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