Устав ждать помощи, 96-летняя бабушка взялась чинить разбитую дорогу под Архангельском

На YouTube 13 сентября появилась видеозапись, на которой запечатлена 96-летняя женщина, с лопатой в руках пытающаяся заделать яму при помощи лопаты в деревне Борки Архангельской области. На вопрос корреспондента-любителя, занимается ли она ямочным ремонтом, женщина ответила отрицательно.

- Ниче не ямочный, - был ответ Нины Александровны.

Кроме нее, никто долгое время никто из уполномоченных лиц проблемой озабочен не был.

Женщина засыпала выбоину песком и притоптала ее. Услышав шуточную реплику о том, что ее покажут по телевизору, Нина Александровна стеснительно засмеялась.

Если верить местному порталу 29.ru, это уже не первый подобный ее поступок.