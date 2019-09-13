Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:51

СМИ: Агитаторы из штаба Беглова жалуются на то, что им не заплатили

фото ЗакС политика СМИ: Агитаторы из штаба Беглова жалуются на то, что им не заплатили

Волонтеры, работавшие на избранного губернатора Александра Беглова в ходе его предвыборной кампании и агитировавшие за него, со слов юриста Даниила Потапова, сигнализировали о том, что не получили обещанных им денег за проделанный труд. Идентичные жалобы поступили от 58 человек. Все они базировались либо в Приморском, либо в Выборгском районах.

Мужчина написал в своем Facebook, что в обязанности считающих себя обманутыми входило составление анкет избирателей и что якобы за каждую такую заполненную анкету им причиталось по 70 рублей.

Кроме того, до сведениям юриста дошло то, что заниматься популяризацией на тот момент действующего врио главы Петербурга, возможно, нанимали несовершеннолетних, поскольку паспорта якобы не интересовали их работодателей.

Потапов надеется на то, что для расчетов с волонтерами не потребуется судебных разбирательств.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

7 сентября, 15:04 Голосовать на "дачных" участках в Псковской области будут 3 тысячи человек

5 сентября, 17:22 Петербургским либертарианцам не согласовали «послевыборный» митинг

2 сентября, 17:05 Менее двух тысяч человек проголосуют на выборах губернатора Петербурга в Псковской области

18 августа, 10:30 Беглов заинтересован в спасении парка Малиновка от застройки

30 июля, 18:05 Беглов пообещал помочь центру реабилитации инвалидов в Купчино

30 июля, 16:18 Беглов о законе о ЗНОП: “Хороший, правильный, но опасный для развития города”

22 июля, 20:53 Беглов: Расширение зеленых зон - наша первая обязанность

22 июля, 15:28 Беглов улучшил позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

19 июля, 19:25 В администрации губернатора Петербурга прочтут "1984" Оруэлла и "Мозг. Инструкция по применению"

15 июля, 18:22 Беглов дал подчиненным неделю на ликвидацию стихийных свалок

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:28    
Договора с ними не заключались, т.к. за их услуги платить должны из избирательного фонда кандидата.
А у Беглова и так официальные расходы покрывают весь избирательный фонд.
Не надо было продавать интересы избирателей занимаясь незаконной агитацией за врио.
Впредь лохам наука!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:55 Член Совфеда предложил Украине войти в состав России для возврата Крыма

17:51 Яшин обратил внимание на незавидную судьбу соперников Собянина по выборам

17:30 КГИОП отказался признавать газгольдер на улице Черняховского памятником

17:16 ФАС предлагает вернуть рекламу вина и пива

17:00 Муниципал: ИКМО «Озеро Долгое» объявило о подведении итогов выборов

16:55 Шендерович: Если бы "Яблоко" было опасно, власть обыскивала бы его офисы   1

16:47 В Великом Новгороде медработники объявили итальянскую забастовку

16:27 Экс-координатору псковской "Открытой России" и ее мужу продлили арест

16:22 Навальный подал в суд на РКН за очередной отказ регистрировать его СМИ

15:51 СМИ: Агитаторы из штаба Беглова жалуются на то, что им не заплатили   1

15:51 Муниципал: Нилов обратился к Памфиловой по поводу муниципальных выборов в Приморском районе

15:46 Муниципал: ИКМО «Шувалово-Озерки» пересчитывает голоса в пользу «Единой России» и ЛДПР   2

15:31 Устав ждать помощи, 96-летняя бабушка взялась чинить разбитую дорогу под Архангельском   4

15:00 Режиссер Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить долг в 1,5 млрд рублей   3

14:50 ЗакС Петербурга готовит новогодние подарки   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru