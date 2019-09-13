СМИ: Агитаторы из штаба Беглова жалуются на то, что им не заплатили

Волонтеры, работавшие на избранного губернатора Александра Беглова в ходе его предвыборной кампании и агитировавшие за него, со слов юриста Даниила Потапова, сигнализировали о том, что не получили обещанных им денег за проделанный труд. Идентичные жалобы поступили от 58 человек. Все они базировались либо в Приморском, либо в Выборгском районах.

Мужчина написал в своем Facebook, что в обязанности считающих себя обманутыми входило составление анкет избирателей и что якобы за каждую такую заполненную анкету им причиталось по 70 рублей.

Кроме того, до сведениям юриста дошло то, что заниматься популяризацией на тот момент действующего врио главы Петербурга, возможно, нанимали несовершеннолетних, поскольку паспорта якобы не интересовали их работодателей.

Потапов надеется на то, что для расчетов с волонтерами не потребуется судебных разбирательств.

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