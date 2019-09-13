Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:22

Навальный подал в суд на РКН за очередной отказ регистрировать его СМИ

фото ЗакС политика Навальный подал в суд на РКН за очередной отказ регистрировать его СМИ

Политик Алексей Навальнй подал иск к Роскомнадзору за очередной отказ регистрировать его информагентство, поделился с "МБХ медиа" юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

"Мы подали иск об отказе в регистрации СМИ. Хотели зарегистрировать информационное агентство Алексея Навального, но РКН незаконно отказал в регистрации. От нас требовали документы, которые не предусмотрены законом", - сетует Гимади.

В частности, интернет-регулятор потребовал от заявителей предоставить справки об отсутствии двойного гражданства. Оппозиционеры принесли документ, однако надзорное ведомство вновь отказалось рассматривать вопрос о регистрации, сославшись на наличие других ошибок.

Директор ФБК Иван Жданов отметил, что сторонники Навального уже не первый раз пытаются узаконить собственную газету или СМИ, однако все время натыкаются на сопротивление РКН.

Аналогичная ситуация происходит и тогда, когда оппозиционеры пытаются зарегистрировать свою партию в Минюсте.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:55 Член Совфеда предложил Украине войти в состав России для возврата Крыма

17:51 Яшин обратил внимание на незавидную судьбу соперников Собянина по выборам

17:30 КГИОП отказался признавать газгольдер на улице Черняховского памятником

17:16 ФАС предлагает вернуть рекламу вина и пива

17:00 Муниципал: ИКМО «Озеро Долгое» объявило о подведении итогов выборов

16:55 Шендерович: Если бы "Яблоко" было опасно, власть обыскивала бы его офисы   1

16:47 В Великом Новгороде медработники объявили итальянскую забастовку

16:27 Экс-координатору псковской "Открытой России" и ее мужу продлили арест

16:22 Навальный подал в суд на РКН за очередной отказ регистрировать его СМИ

15:51 СМИ: Агитаторы из штаба Беглова жалуются на то, что им не заплатили   1

15:51 Муниципал: Нилов обратился к Памфиловой по поводу муниципальных выборов в Приморском районе

15:46 Муниципал: ИКМО «Шувалово-Озерки» пересчитывает голоса в пользу «Единой России» и ЛДПР   2

15:31 Устав ждать помощи, 96-летняя бабушка взялась чинить разбитую дорогу под Архангельском   4

15:00 Режиссер Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить долг в 1,5 млрд рублей   3

14:50 ЗакС Петербурга готовит новогодние подарки   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru