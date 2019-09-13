Экс-координатору псковской "Открытой России" и ее мужу продлили арест

Лии Милушкиной, ранее возглавлявшей офис "Открытой России" во Пскове, и ее мужу Артему Милушкину суд продлил арест до 15 ноября, сообщил ресурс "МБХ Медиа". Им инкриминируется сбыт наркотиков.

Мужчину под предлогом того, что он может скрыться, держат в СИЗО, женщина находится под домашним арестом. В семье есть дети.

Лев Шлосберг, лидер псковского "Яблока", не верит в обоснованность преследования Милушкиных, считая их дела, объединенные в одно производство, целиком политически мотивированными.

Чету задержали 17 января. По утверждению Артема Милушкина, до задержания люди "в погонах" угрожали ему в случае продолжения общественно-политической деятельности подбросить наркотики, что, вероятно, и было исполнено.