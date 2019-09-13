В Великом Новгороде медработники объявили итальянскую забастовку

Медики, обслуживающие четыре отделения областной детской клинической больницы в Великом Новгороде, заявили о начале итальянской забастовки. Намерением они поделились на YouTube-канале "Альянс врачей".

Медработники требуют повышения заработных плат, нового оснащения отделений и полной укомплектованности необходимыми лекарствами.

"Нагрузка растет. При этом мы используем оборудование 1975–1985 годов выпуска. У нас ничего не модернизировалось", - сетует старший фельдшер Елена Пирогова.

"У нас 26 врачебных ставок, на которых работают 10 человек. Каждый доктор работает на 2,5 ставки. У меня в этом месяце 350 рабочих часов", - вторит ей врач-реаниматолог Артем Наумов.

Заведующий лор-отделением Руслан Уразгалиев пожаловался на сокращение штата. Травматолог Дмитрий Лобков говорит, что устал от мизерного жалованья.

"У медработников самый самоотверженный труд. Пора перестать позволять пользоваться тем, что отличает нашу профессию от других. Самопожертвование и самоотдача пусть остаются. Но давайте перестанем давать ими пользоваться", - призвал врач.

Итальянская забастовка - форма протеста, участники которого предельно строго выполняют свои должностные функции. "Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно, и, вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности", - уточняется в Википедии.

В прошлом месяце итальянскую забастовку по аналогичной причине объявляли также врачи скорой помощи в Пензенской и Новгородской областях.