Шендерович: Если бы "Яблоко" было опасно, власть обыскивала бы его офисы

Ситуацию с волной обысков в штабах политика Алексея Навального прокомментировал публицист Виктор Шендерович, для которого это событие стало лишним подтверждением давно занятой им позиции: Фонд борьбы с коррупцией и приближенные к Навальному люди - единственная дееспособная оппозиционная структура в стране, а официально существующим партиям сегодня о таком статусе приходится только мечтать.

"Иначе бы обыскивали штабы «Яблока», «Справедливой России», КПРФ. Кто там. Обыски у Жириновского были бы. Если бы они представляли угрозу существования полицейского режима, то обыскивали бы их", - сказал он в студии "Эха Москвы", отдельно похвалив "яблочников" Бориса Вишневского и Льва Шлосберга и признав их заслуги.

По его мнению, техника изымается с тем, чтобы узнать, что Навальный "еще на них накопал".

"Идет просто зачистка, бомбометание. Если говорить об этой структуре – это просто война на уничтожение", - образно представил ситуацию литератор.

О том, что уголовное дело об отмывании денег, возбужденное против ФБК, может иметь под собой хотя бы минимальные основания, Шендеровичу даже "смешно говорить".

Обыски в сети штабов и в домах у сторонников Навального начались утром 13 сентября. За один этот день прошло более 200 обысков. Координаторов штабов увозили на допросы как свидетелей по уголовному делу против ФБК. По версии следствия, "отмыто" пожертвований на 1 млрд рублей.

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