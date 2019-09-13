ИКМО «Озеро Долгое» объявило о подведении итогов выборов

На дверях ИКМО "Озеро Долгое" 13 сентября появилось объявление о том, что итоги выборов уже подведены, несмотря на протесты оппозиционных кандидатов, сообщил в Twitter журналист "Медиазоны" Давид Френкель. В объявлении указано, что информация о результате голосования уже опубликована в местной газете.

На сайте муниципального образование «Озеро Долгое» выложен последний выпуск местного издания с решением избирательной комиссии муниципального образования о подведении итогов выборов. Решение датировано 10 сентября, а газета – 11 сентября.

Согласно документу, в муниципальный совет проходят только кандидаты от «Единой России». Среди них действующий глава МО Виктор Байдалаков и его заместитель Дмитрий Бенеманский, а также мундепы прошлого созыва Галина Викторова, Константин Иванов, Наталья Канева, Александр Карпинский, Александр Катенев, Алексей Овчинников, Александр Поздняков, Нина Полтапова, Ирина Соболева, Евгений Тарунтаев, Андрей Трегубов, Семен Тураев и Иван Юплов. Вместе с ними в совет вошли Андрей Аникин, Геннадий Потёмкин, Ирина Безбородая, Юрий Петров и Илья Абызов.

Согласно выходным данным газеты, номер подписан в печать 10 сентября в 11:00 часов. При этом, как следует из ГАС «Выборы», протоколы об итогах голосования были подписаны только после 23:00 10 сентября (в период с 23:10 до 23:22 в зависимости от округа).

Также муниципальный избирком проводил пересчет голосов, из-за которого оппозиция не попала в совет, рассказывали кандидаты в мундепы. Они 12 сентября пришли в ИКМО, чтобы убедиться в сохранности бюллетеней. Непопавшие в совет после пересчета кандидаты намерены добиваться отмены итогов выборов в этом муниципалитете.