ФАС предлагает вернуть рекламу вина и пива Руководитель контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин полагает, что в России следует вернуть в обиход рекламу винных и пивных напитков. Точку зрения чиновника приводит РИА "Новости". "Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению", - отметил Мишеловин во вермя выступления на форуме "Пивоваренная отрасль - 20 лет вместе". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен