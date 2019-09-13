КГИОП отказался признавать газгольдер на улице Черняховского памятником

Дореволюционное здание газгольдера, расположенного между Лиговским проспектом и путями Октябрьской железной дороги, не убедило в своей достаточной ценности для того, чтобы наделить его статусом памятника культурно-исторического наследия. Об этом пишет городское издание "Канонер", отмечая, что в экспертном заключении не приведено никакого обоснования принятому решению.

Речь идет о газгольдере завода Франца Сан-Галли в самом конце улицы Черняховского, построенном в середине XIX века.

Любопытно, что статус памятника ему кирпичному сооружению уже присваивали в 1993 году, однако это явилось некоей технической ошибкой, которую исправили десятью годами позже.