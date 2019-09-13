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Новости

17:51

Яшин обратил внимание на незавидную судьбу соперников Собянина по выборам

фото ЗакС политика Яшин обратил внимание на незавидную судьбу соперников Собянина по выборам

Политик Илья Яшин, которого не допустили на выборы в Мосгордуму, после чего пять раз подряд помещали в спецприемник, нашел интересным для себя рассмотреть политическую биографию соперников московского мэра Сергея Собянина после проведения выборов в 2018 году, на которых последний одержал уверенную победу (70% голосов). Яшин обратил внимание на то, что те из них, кто решил побороться за депутатский мандат столичного парламента, эту борьбу проиграли.

"Миллионер из КПРФ Вадим Кумин шел в Мосгордуму от севера Москвы. Всё лето он называл себя лидером оппозиции и публичные выступления обычно начинал фразой: «Как будущий председатель городского парламента, скажу…» 8 сентября Кумин проиграл 30-летней Дарье Бесединой", - привел он наиболее яркий пример на своей странице "ВКонтакте".

Аналогичные поражения потерпели "жириновец" Михаил Дегтярев и эсер Илья Свиридов, что навело Яшина на достаточно дерзкую мысль о сомнительности рейтинга мэра, который "сражался" с заведомо неизбираемыми, сверхудобными для него соперниками.

"Чтобы немного сбить спесь с Собянина и лишний раз напомнить: это нелегитимный мэр и обычный самозванец", - декларировал оппозиционер.

Отметим, что год назад Яшин заявлял о своих мэрских амбициях, но ему, как и Дмитрию Гудкову, не удалось собрать количество подписей в свою поддержку, достаточное для прохождения муниципального фильтра.

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18:38    
Перевыборы мэра! Москва достойна уважающего ее мэра!

18:11    
Ай, Моська, знать она сильна...)))

Страница 1-ая (всего: 1)
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