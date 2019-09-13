В честь российских выборов на Парнасе появился бюст Фемиды

Уличный художник Loketski, время от времени создающий в районе своего проживания (Парнас) арт-объекты с общественно-политической смысловой нагрузкой, представил новое произведение. На этот раз он обратился к теме фальсификаций на отечественных выборах, причем на каждом этапе их проведения. Теперь в микрорайоне с высотной жилой застройкой внимание жителей привлекает гипсовый бюст Фемиды, взор которой полностью застилает символическое "одно нарушение".

"Древнегреческая богиня правосудия Фемида смотрит на выборы в России сквозь очки виртуальной реальности и видит только одно нарушение. <...> Нарушение это сплошное, тотальное - недопуск альтернативных кандидатов, подкуп избирателей, устрашение членов комиссий, вбросы, лживый подсчет, фальшивый "пересчет", и наконец, ночная "всероссийская перепись протоколов". В пользу тех, кто проиграл", - объяснил он смысл своего послания в социальных сетях.

Ранее поклонников своего творчества Loketski радовал бюстом императора Гая Юлия Цезаря, плачущего по отсутствующей на Парнасе инфраструктуре, и ликом патриарха Кирилла в Южно-Приморском парке.

Губернаторские и муниципальные выборы прошли в Петербурге 8 сентября. Окончательные результаты на выборах в органы МСУ из-за множества скандалов не обнародованы до сих пор.

Фотография: Instagram Loketski

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