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18:24

В честь российских выборов на Парнасе появился бюст Фемиды

фото ЗакС политика В честь российских выборов на Парнасе появился бюст Фемиды

Уличный художник Loketski, время от времени создающий в районе своего проживания (Парнас) арт-объекты с общественно-политической смысловой нагрузкой, представил новое произведение. На этот раз он обратился к теме фальсификаций на отечественных выборах, причем на каждом этапе их проведения. Теперь в микрорайоне с высотной жилой застройкой внимание жителей привлекает гипсовый бюст Фемиды, взор которой полностью застилает символическое "одно нарушение".

"Древнегреческая богиня правосудия Фемида смотрит на выборы в России сквозь очки виртуальной реальности и видит только одно нарушение. <...> Нарушение это сплошное, тотальное - недопуск альтернативных кандидатов, подкуп избирателей, устрашение членов комиссий, вбросы, лживый подсчет, фальшивый "пересчет", и наконец, ночная "всероссийская перепись протоколов". В пользу тех, кто проиграл", - объяснил он смысл своего послания в социальных сетях.

Ранее поклонников своего творчества Loketski радовал бюстом императора Гая Юлия Цезаря, плачущего по отсутствующей на Парнасе инфраструктуре, и ликом патриарха Кирилла в Южно-Приморском парке.

Губернаторские и муниципальные выборы прошли в Петербурге 8 сентября. Окончательные результаты на выборах в органы МСУ из-за множества скандалов не обнародованы до сих пор.

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Фотография: Instagram Loketski


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:04    
18-43
Вы полностью правы. Крысы уже на голову сели, какают и размазывают.
PS.  Правильнее (по-русски) надо было написать не "одно нарушение", а "ОДНИ НАРУШЕНИЯ".

19:58    
18-43

18:43    
Это значит что в Петербурге надо менять всю систему, вычищать всех крыс.

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