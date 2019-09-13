С 16 сентября в Петербурге начнется периодическое протапливание

Начиная с понедельника, 16 сентября, в городе на Неве начнется периодическое протапливание жилых домов, информирует пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В текущем году тепло придет в квартире быстрее в связи с тем, что на грядущей неделе по ночам ожидается понижением температуры воздуха. Во время периодического протапливания теплоснабжающие организации будут поэтапно включать источники тепла для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения потребителей к централизованной системе отопления. Вопрос находится на контроле у упрявляющих компаний города.

Первым делом тепло появится в детсадах, школах, поликлиниках и больницах. О том, когда Петербург перейдет на регулярное отопление, в комитете известят позднее - всё зависит от погоды.