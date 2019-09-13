Библиотеку Колобовых сдадут в аренду за 1 рубль

В рамках программы "Аренда памятника за 1 рубль" в Петербурге прошли торги, на которых были разыграны два лота-объекта культурного наследия - "Особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н. Я. Колобовых" и "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов", извещает пресс-служба комитета имущественных отношений.

Первый лот нашел своего хозяина. Им стало ООО "ПЁТРЪ", предложившее ежемесячную арендную плату в размере 2,55 млн рублей. Таким образом, стоимость памятника в ходе торгов увеличилась почти в 9 раз. Организация обязана будет в течение 9 лет полностью отремонтировать здание и приспособить его под современное использование, а именно - гостиницу. После реставрации объекта компания сможет платить аренду по стоимость 1 рубль за 1 кв метр площади. Договор заключается на 49 лет. До заключения договора фирма обязана будет внести годовую ренту - 33,2 млн рублей. Если она откажется это делать, то рискует потерять задаток на участие в торгах в размере 1,7 млн рублей.

Второй лот - ворота Охтинских пороховых заводов - арендатора на нашел, поэтому будет выставлен на торги еще раз.