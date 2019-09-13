Представители партий подискутировали в Смольном о спорных эпизодах муниципальных выборов

В стенах петербургского правительства прошла встреча главы комитета территориального развития Александра Бельского с представителями партий, представленных в Законодательном собрании - Борисом Вишневским ("Яблоко"), Мариной Шишкиной ("Справедливая Россия"), Павлом Швецом (Партия роста) и Владимиром Дмитриевым (КПРФ), пишет "Фонтанка".

Источник, участвовавший в дискуссии, но пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, что чиновники пытались отговорить противоположную сторону поднимать шум из-за сфальсифицированных, по мнению оппозиционеров, результатах, и сталкивались с противодействием.

"Представители партий ответили, что есть несколько принципиальных муниципалитетов, от борьбы за которые они не отступятся", - передал источник.

По его словам, консенсуса собравшиеся не достигли и договорились о трехдневном перерыве в обсуждении темы.

С самого своего старта муниципальная кампания в Петербурге сопровождается бесконечными скандалами: на этапе регистрации кандидатов снимали с выборов и разными способами лишали их возможности подать документы. На стадии подсчета голосов в ряде округо сотрудники УИКов убегали с бюллетенями или внезапно объявляли об их пересчете. В крайних случаях особенно активных протестующих наблюдателей выносили на руках полицейские, а на журналистов - нападали. По всем округам результаты так и не объявлены, хотя со дня выборов прошла целая рабочая неделя.

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