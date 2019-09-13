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Новости

19:22

Пивоваров: Лишившиеся победы кандидаты в мундепы не уйдут из политики

фото ЗакС политика Пивоваров: Лишившиеся победы кандидаты в мундепы не уйдут из политики

То, что на выборах в некоторые муниципальные округа оппозиционные кандидаты лишаются победы после пересчета голосов, раздражает координатора "Объединенных демократов" в Петербурге Андрея Пивоварова, но, помимо этого, дает ему еще и позитивное понимание происходящего. Оно некоторым образом коррелирует с ироничным фразеологизмом "в России нужно жить долго".

"Я вижу кандидатов, которые с нами баллотировались, люди, которые пошли на муниципальные выборы, их много, эти люди не уйдут из политики. Я считаю, что протест скорее будет возрастать. Люди, которые почувствовали возможность участия в выборах, люди, которых обманули где-то, у которых воруют голоса, эти люди не уйдут", - гарантировал он в эфире радиостанции "Свобода".

О численности целой генерации новых оппозиционных активистов он судить не решается, но то, что оно выросло и уже обрело политическую субъектность, для Пивоварова очевидно.

Наглядным примером того, о чем идет речь, стал состоявшийся под сомнительными предлогами пересчет голосов в МО "Остров Декабристов", где побеждавшие от "Яблока" кандидаты в конечном счете не прошли в будущий состав совета депутатов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:42    
))))))
они еще и не приблизились к политике!

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