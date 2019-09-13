Милонов - против долгого подсчета голосов на муниципальных выборах

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов, являющийся ведущим радиопрограммы на радиостанции "Комсомольская правда", согласился с термином "хрень", употребленным одним из участников эфира по отношению к затянувшемуся на целую неделю пересчету голосов, отданных за кандидатов в муниципальные депутаты.

"Это неправильно, нельзя так долго подводить итоги выборов. Если кто-то проиграл, то проиграл - значит, видимо, плохо работал. Это подрывает доверие к институту выборов в целом", - считает единоросс.

В отличие от муниципальных, на губернаторских выборах, в его понимании, считали и объявляли результаты в срок и корректно.

"Ведь мог бы Александр Дмитриевич [Беглов] сказать - нет, не хочу я 65 процентов иметь, хочу 90", - аргументировал Милонов свою позицию, заметив, что от такого сценария отказались.

Из-за повторного подсчета голосов в ряде округов результаты муниципальных выборов не могут объявить уже пятый день. После скандального пересчета бюллетеней в МО "Остров Декабристов" демократическая оппозиция лишилась победы, которую одерживала после первого подсчета, и не прошла в совет.

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