ИКМО №72 утвердила результаты выборов

Избирательная комиссия МО №72 утвердила результаты выборов в муниципалитете, отказавшись от пересчета голосов. По результатам голосования в муниципальный совет проходит 15 кандидатов от Партии Роста, в числе которых глава петербургского отделения партии Павел Швец. Он вошел в пятерку кандидатов по округу №213, набрав 664 голоса.

Избирательная комиссия №72 не могла подвести итоги результатов голосования в течение нескольких дней. Накануне в избиркоме не собрался кворум для принятия решения. При этом кандидаты от "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ требовали пересчет голосов.