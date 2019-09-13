Глава ИКМО «Остров Декабристов» отрицает давление со стороны районной администрации

Избирательная комиссия МО «Остров Декабристов» 13 сентября утвердила результаты голосования, несмотря на большие расхождения данных КОИБов и ручного пересчета. Между тем, в сети стала распространяться аудиозапись, в которой якобы глава избиркома и глава администрации МО обсуждают предполагаемое давление со стороны районной администрации.

В социальной сети «ВКонтакте» 13 сентября опубликовали аудиозапись разговора между двумя людьми, обсуждающими ситуацию с бракованными бюллетенями, странными решениями избирательной комиссии и давлением на ИКМО. Избранный депутат МО «Гавань» Нэлли Вавилина в посте в соцсети предположила, что один из голосов похож на голос главы ИКМО «Остров Декабристов» Натальи Самусевой. В комментарии под этим постом и.о. главы администрации «Острова Декабристов» Сергей Литвинов написал, что второй голос принадлежит ему.

В опубликованной аудиозаписи Литвинов спрашивает собеседницу, поступали ли ей какие-то угрозы, были ли попытки давления в её адрес со стороны главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина и том, что она не могла принять «никакого другого решения» при повторном пересчете голосов в ИКМО «Остров Декабристов».

Из опубликованной в сети записи:

- Тебя вызвали к Ильину, что ли, лично?

- Да.

- И он сказал, что у тебя проблемы будут?

- Да.

<...>

- А этот, Эдуард Александрович, который Ильин, он вообще головой-то думает, что делает? Лично сам такое мог сказать?

- Ну, я молчу, вы как бы дальше думайте.

В разговоре речь также идет о том, что якобы членам избирательной комиссии могли поступать некие угрозы.

Литвинов в беседе с ЗАКС.Ру заявил о подлинности разговора. Сама Наталья Самусева сказала ЗАКС.Ру, что никакого разговора с Литвиновым не было, а опубликованная запись якобы сделана из отрывков.

Литвинов рассказал ЗАКС.Ру, что поводом для телефонного разговора стала ситуация 8 сентября, когда Самусева якобы ушла с избирательного участка в администрацию Василеостровского района.

- В районе половины первого ночи она пришла бледная вся, с серым лицом таким, и молча, ничего никому не говоря, были приняты решения, - поделился наблюдениями Литвинов.

Литвинов по поведению главы ИКМО заподозрил, что она «находилась под сложным психологическим воздействием от каких-то действий или общения с кем-то». Исполняющий обязанности главы местной администрации давно знаком с Натальей Самусевой и считает, что может интерпретировать ее настроение. Накануне, 12 сентября, он якобы смог дозвониться до коллеги и спросил, что происходит и почему избирком согласился с пересчетом голосов 11 сентября, несмотря на многочисленные подозрения в фальсификации в бюллетенях.

Глава избиркома Самусева заявила ЗАКС.Ру, что никто кроме Литвинова, экс-главы МО «Остров Декабристов» Владимира Барканова и его помощника Александра Ермолика никакого давления на нее не оказывал. По мнению Самусевой, Литвинов действует в интересах Барканова и просит признать давление со стороны администрации района, чтобы в дальнейшем аннулировать результаты выборов либо во всем муниципальном образовании, либо в 22-м округе.

- [В муниципальный совет] проходят люди неугодные ему. У него своих в этой команде нет. <...> Бывший глава муниципального образования остался в одиночестве, и понятно, что теряет должность, - рассказала Самусева.

Исполняющий обязанности главы местной администрации «Остров Декабристов» Сергей Литвинов действительно считает, что выборы либо в одном округе, либо в муниципалитете нужно отменить. Но он утверждает, что за отмену результатов выборов он выступает не в чьих-либо интересах, а как обычный житель Петербурга.

Сергей Литвинов отрицал, что он, Барканов или Ермолик оказывали давление на Самусеву.

- Человек одно говорит вчера, сегодня она говорит другое. Ну, значит, какое-то воздействие происходит на человека, - вновь предположил и.о. главы местной администрации МО «Остров Декабристов».

Избирательная комиссия МО «Остров Декабристов» утвердила результаты голосования в 22-м округе, несмотря на большие расхождения между данными КОИБ и ручным пересчетом. После ручного пересчета два кандидата от «Единой России» Наталья Иванова и Ольга Погосян, а также кандидатка от ЛДПР Анастасия Давыдова получили сотни дополнительных голосов. При этом бюллетени, которые пересматривали члены УИКов имели явные признаки фальсификаций: например, отметки за кандидатов в одном бюллетене могли отличаться цветом или почерком.

ЗАКС.Ру подробно рассказывал, как проходил пересчет голосов в ИМКО «Остров Декабристов» в материале «Точка Ивановой».

Елена Владыкина