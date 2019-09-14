Власти Архангельска вывозят понтоны, оставшиеся после взрыва на полигоне

С берега Белого моря эвакуируют потенциально опасные понтоны, оставшиеся после взрыва на полигоне под Северодвинском, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

«Разработан комплекс мероприятий, который включает в себя, во-первых, демонтаж и вывоз для утилизации технологического оборудования, а во-вторых, снятие с мели и транспортировку для утилизации самих понтонов. Все заинтересованные стороны приступили к выполнению работ», - сказал Орлов. По его словам, проведенные исследования «однозначно подтверждают», что угрозы здоровью населения и окружающей среде нет.

Ранее брошенные в прибрежных зонах понтоны признали опасными объектами. 8 августа в Архангельской области произошел взрыв в районе полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Погибли пять человек – сотрудники «Росатома».

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии. Также следы цезия-137 обнаружили в организме одного из врачей больницы, куда после взрыва доставили пострадавших на полигоне.