Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:47

Чемезов готов продать за 5 млрд рублей квартиру, найденную Навальным

фото ЗакС политика Чемезов готов продать за 5 млрд рублей квартиру, найденную Навальным

Глава «Ростеха» Сергея Чемезов заявил, что готов продать свою квартиру за ту сумму, в которую ее оценил Фонд борьбы с коррупцией – 5 млрд рублей, передает РБК.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит», — сказал Чемезов.

Расследования о своей недвижимости он считает домыслами. По словам Чемезова, он не увидел смысла отвечать на них. «Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», - заявил глава «Ростеха».

Себя Чемезов назвал состоятельным человеком, который руководит успешной компанией и получает хорошую зарплату. «Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», - подчеркнул Чемезов.

Алексей Навальный представил расследование ФБК о недвижимости Чемезова в феврале 2018 года. В нем утверждалось, что семья главы «Ростеха» владеет квартирой с видом на Красную площадь в 5 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:13 Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

14:59 Муниципал: Кандидат в мундепы обратилась в Следственный комитет из-за пересчета голосов в МО 21

13:50 На параде студентов в Москве задержали бывшего фигуранта "московского дела" Костенка

12:47 Чемезов готов продать за 5 млрд рублей квартиру, найденную Навальным

11:23 Зеленский собирается сказать Путину "очень много всего" при встрече   3

10:29 Власти Архангельска вывозят понтоны, оставшиеся после взрыва на полигоне

13 сентября, 22:31 Муниципал: Глава ИКМО «Остров Декабристов» отрицает давление со стороны районной администрации   2

13 сентября, 20:50 Строительство нового здания эрмитажной библиотеки откладывается   1

13 сентября, 20:42 Муниципал: ИКМО №72 утвердила результаты выборов

13 сентября, 20:15 Из-за пожара на подстанции "Ленэнерго" Красногвардейский район постиг блэкаут

13 сентября, 20:11 Муниципал: Половина мест в совете МО 78 досталось депутатам прошлого созыва   3

13 сентября, 19:48 Милонов - против долгого подсчета голосов на муниципальных выборах   1

13 сентября, 19:22 Пивоваров: Лишившиеся победы кандидаты в мундепы не уйдут из политики   3

13 сентября, 19:21 Муниципал: Петербургские эсеры намерены наказать полицейских за обман в “Озере Долгом”   5

13 сентября, 19:02 Муниципал: ИКМО «Шувалово-Озерки» подвело итоги муниципальных выборов

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru