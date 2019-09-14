На параде студентов в Москве задержали бывшего фигуранта "московского дела" Костенка

В Москве на параде студенчества задержали бывшего фигуранта «московского дела», студента РГУ имени Косыгина Валерия Костенка, сообщает студенческий журнал DOXA.

Кроме Костенка, задержаны корреспондентки издания Татьяна Колобакина и Тима Мутаева. Они были в футболках в поддержку еще одного фигуранта «московского дела», студента ВШЭ Егора Жукова. Перед задержанием студентов спросили, не готовят ли они акцию.

Задержанных доставили в отдел полиции. После этого их отпустили без составления протоколов, передает «МБХ медиа».

Егору Жукову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликах о протестах на его YouTube-канале. Изначально Жукова обвиняли по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы он координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в день, когда Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.