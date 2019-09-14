Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов намерен после вступления в должность выдвинуть сенатором от региона Валентину Матвиенко – нынешнего спикера Совета Федерации, передает ТАСС.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», - сказал Беглов.

Матвиенко стала сенатором в 2011 году, после перехода с должности губернатора Петербурга. Вскоре она была избрана спикером Совета Федерации. Ее полномочия истекут с выступлением Беглова в должность губернатора и формированием нового правительства Петербурга.

Беглов победил на выборах губернатора, набрав более 64% голосов. Его оппонентами были депутаты Заксобрания Петербурга Михаил Амосов и Надежда Тихонова.

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