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11:13

Белковский счел достойной кандидатуру Юрия Дудя на пост президента России

фото ЗакС политика Белковский счел достойной кандидатуру Юрия Дудя на пост президента России

Резонансное выступление блогера и журналиста Юрия Дудя на премии издания GQ, в котором он заявил о невозможности молчать применительно к нынешней внутриполитической обстановке, по достоинству оценил политолог Станислав Белковский. Будучи поклонником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, публицист в своей авторской радиопрограмме предположил, что Дудь, обладающий хорошей интуицией, способен повторить успех известного в прошлом шоумена: "У него есть прекрасный политический потенциал".

"Мне очень нравится фамилия Дудь, потому что она очень близка английскому «dude». «Dude» — это чувак, пацан, пижон. Это, опять же, некий противовес царю. Нам нужен президент-чувак, пацан, пижон, лёгкий и порхающий, который тем самым откроет новую этико-эстетическую эпоху российской власти, на котором не смотрится ни большая императорская корона, ни шапка Мономаха, зато хорошо смотрится бейсболка, пусть даже с государственным гербом", - шутливо заметил политолог.

Белковский даже придумал предвыборный слоган для объекта своего внимания: "Чувак, пацан, пижон — такой нам и нужон!"

Примечательно, что патетическую протестную речь Дудя заклеймил в социальных сетях известный телеведущий Владимир Соловьев, которого часто называют не журналистом, а пропагандистом.

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13:04    
белковский похвалил - можно сворачивать лавочки и тихо ползти на кладбище. это фиаско, братан!

11:34    
11:27 - пид.ру везде мерещатся свои.

11:27    
Они сексуальные партнёры, что ли? Нерусь Белковский, вероятно, активный самец, а нерусь чувак, пижон-пассивный... Обоим место лишь в гей-клубе гардеробщиками работать и жопой подрабатывать!

11:17    
Было пьяное бревно, теперь понадобилось молодое и трезвое...

11:16   Игорь  
Любовь с первого взгляда,
И мысль промелькнула: вот он!
Такова нам надо ляда!
Практически – эталон!
Могла бы вполне кухарка
Страной управлять любой.
Считаю: моя ремарка
Эффект поимеет свой…

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