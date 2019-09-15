Белковский счел достойной кандидатуру Юрия Дудя на пост президента России

Резонансное выступление блогера и журналиста Юрия Дудя на премии издания GQ, в котором он заявил о невозможности молчать применительно к нынешней внутриполитической обстановке, по достоинству оценил политолог Станислав Белковский. Будучи поклонником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, публицист в своей авторской радиопрограмме предположил, что Дудь, обладающий хорошей интуицией, способен повторить успех известного в прошлом шоумена: "У него есть прекрасный политический потенциал".

"Мне очень нравится фамилия Дудь, потому что она очень близка английскому «dude». «Dude» — это чувак, пацан, пижон. Это, опять же, некий противовес царю. Нам нужен президент-чувак, пацан, пижон, лёгкий и порхающий, который тем самым откроет новую этико-эстетическую эпоху российской власти, на котором не смотрится ни большая императорская корона, ни шапка Мономаха, зато хорошо смотрится бейсболка, пусть даже с государственным гербом", - шутливо заметил политолог.

Белковский даже придумал предвыборный слоган для объекта своего внимания: "Чувак, пацан, пижон — такой нам и нужон!"

Примечательно, что патетическую протестную речь Дудя заклеймил в социальных сетях известный телеведущий Владимир Соловьев, которого часто называют не журналистом, а пропагандистом.