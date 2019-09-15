Активисты Центрального района довольны появлением новой игровой зоны для детей

В течение предыдущего года жаловавшиеся чиновникам, включая врио губернатора Александра Беглова, на неустроенность дворов жители 8 и 9 Советских улиц выразили удовлетворение качеством новой игровой зоны для детей, появившейся в сентябре.

"Здорово, что под игровыми зонами постелили резиновое покрытие. Теперь наши дети будут возвращаться домой не в пыли и грязи. Конечно, есть и минусы: это и излишняя заборизация, и продолжающиеся пьянки, а также выгул собак. Но с этими вопросами мы справимся", - говорится в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания".

Теперь активисты намерены добиваться создания некоей народной дружины.

Фотографии: сообщество "Центральный район для комфортной среды обитания"

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