"Красивый Петербург": Новосмоленская набережная постоянно затоплена

Активисты из общественного движения "Красивый Петербург" рассказали подписчикам своего сообщества "ВКонтакте" о том, каковы актуальные последствия ремонта Новосмоленской набережной, который "Мостотрест" должен был за 80 млн рублей завершить к началу осени.

Утверждается, что качество проведенных или непроведенных работ неудовлетворительное: существует постоянная проблема с водоотведением.

"Нижний ярус набережной превратился в канал, который уже облюбовали уточки", - пишут общественники.

Они также с возмущением напоминают о том, что проект ремонта утверждался без каких-либо предварительных публичных обсуждений.

Фотография: "Красивый Петербург"

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