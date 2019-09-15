Михаил Светов опасается возможного срыва своей лекции в Архангельске

Политик Михаил Светов, являющийся одним из главных лиц Либертарианской партии, сообщил о странностях в организации своей лекции в Архангельске, которая должна быть посвящена вредному влиянию государства на экологическую ситуацию. Организатор сообщил о прорыве канализации, в связи с чем бронирование мест было отменено. Политик поспешил договориться о проведении своего выступления в другом месте, но и там возникли непреодолимые затруднения.

"Вторая площадка в Архангельске тоже слилась. Мы заключили договор всего час назад, девушка на ресепшене была очень рада нас видеть. А теперь звонят и сообщают, что у них выходной день и нет обслуживающего персонала. Хотя мы с этим персоналом только что лично разговаривали", - гласит сообщение в его Twitter.

Светов привел скрин своей переписки с организатором, в которой последний "в лоб" называет либертарианца "пешкой Навального". Лекция была запланирована на вечер 15 сентября.