Самовыдвиженцы от власти хотят поменять регламент Мосгордумы, чтобы создать фракцию

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова сообщила в микроблоге о том, что 12 сентября ее вновь избранные коллеги, шедшие как самовыдвиженцы, задумали поменять регламент законодательного органа. Сделать они это хотят в той части, которая не позволяет им иметь свою фракцию, поскольку они шли не от партии. Учитывая то, что 25 из 45 мандатов досталось именно таким политикам, изменение регламента окажет решающее влияние на расстановку сил в столичном парламенте.

Коммунистка недовольна этим шагом, называя оппонентов "самомедвеженцами".

20 мандатов, в свою очередь, досталось людям от партий, что политик Алексей Навальный объявил победой своей стратегии "умного голосования". От "Единой России" в Москве формально даже никто не пытался избраться.