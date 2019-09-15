Студенты завершили митинг скандированием лозунга "Свободу политзаключённым"

Митинг студенческого сообщества на площади Ленина завершился, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. В акции приняло участие около 50 человек.

Во время митинга они собрались в круг, в центр которого выходили люди для произнесения своих речей.

Среди них - организатор акции от студенческого профсоюза «Community» Михаил Федорченко. Он заявил, что необходимо добиться свободы «узников 27 июля» и других акций протеста, которые «сидят серьезные сроки за несерьезные действия». Также выступил активист движения «Весна» Богдан Литвин. По его словам, политизированные студенты должны налаживать связи между собой и делиться опытом.

Помимо этого, в митинге приняли участие группа «Я/Мы СПбГУ», представители «Революционной рабочей партии» и другие движения, а также студенты и преподаватели различных вузов. Закончился митинг скандированием лозунгов: «Свободу политзаключённым» и «Россия будет свободной».

София Саттарова

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