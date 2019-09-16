"Объединенные демократы" подвели итоги работы на муниципальных выборах

В Петербурге прошел I конгресс независимых депутатов проекта "Объединенные демократы", которые занимались подготовкой участников муниципальных выборов в 2019 году. В мероприятии участвовали более 200 человек, в числе которых 77 народных избранников, поддержанных проектом "Объединенные демократы".

Координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров сообщил, что в муниципальные советы прошли 139 человек, которых поддержал проект. По словам Пивоварова, еще около 250 человек прошли в муниципалитеты от оппозиционных партий: "Яблоко", "Справедливая России", "Партия Роста".

Депутат Законодательного собрания Максим Резник во время встречи заявил, что участники муниципальных выборов "нанесли серьезное поражение единороссовской мунициплесени".

- Если посмотреть на статистику, то почти треть мунициплесени потерпело поражение только по официальным данным. Это колоссальный успех, - сказал Резник.

Руководитель петербургского центра "Стратегия" Александр Сунгуров посоветовал избранным муниципальным депутатам быть принципиальными, но при этом уметь договориться с коллегами по совету.

Депутат МО "Морской" Ольга Галкина заявила, что все депутаты от оппозиции должны держаться вместе, несмотря на политические взгляды. По ее мнению, на независимых народных избранниках лежит большая ответственность перед избирателями.

Ксения Лаврова, которая выиграла выборы в МО "Владимирский округ", также говорила, что независимым и оппозиционным депутатам нужно объединиться.

В конце встречи участники конгресса создали специальный совет из 13 муниципальных депутатов, который будет координировать работу беспартийных или оппозиционных народных избранников во всем городе.

Проект "Объединенные демократы" появился по инициативе бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова в 2017 году. Его целью была поддержка демократических кандидатов на столичных муниципальных выборах. По итогам голосования 10 сентября 2017 года места в столичных муниципалитетах получили 267 кандидатов проекта.

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