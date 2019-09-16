Избранные в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в 9 раз меньше соперников от власти

Избранные депутаты Мосгордумы из числа оппозиционных кандидатов потратили на избирательную кампанию в девять раз меньше провластных оппонентов – 39 млн рублей против 341 млн, пишут «Ведомости».

Рекорд установил кандидат от «Справедливой России» Магомет Яндиев, избравшийся в округе № 45: он не потратил на свою кампанию ни копейки. В его избирательный фонд поступила тысяча рублей, но он ее не использовал и собирается оформить возврат. Его соперница, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, потратила при этом более 25 млн рублей.

Еще один эсер Александр Соловьев в округе № 3 потратил на кампанию 5 тысяч рублей. Соловьева поддержали «умное голосование» и его тезка, которому отказали в регистрации. Кандидат от власти Сабина Цветкова в том же округе потратила на свою кампанию 4,5 млн рублей.

Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский на свою кампанию потратил 12,3 млн рублей. Победивший в его округе кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов на счетах фонда имел 775 тысяч рублей.