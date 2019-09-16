Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда в ближайшее время обсудит введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

По его словам, на некоторых предприятиях работники «ничего не делают» 30-40% времени. «Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», - отметил Засельский.

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса в 30 регионах. Среди них – компании сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

За введение четырехдневной рабочей недели выступал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Россияне, в свою очередь, восприняли инициативу скептически. Они опасаются снижения зарплат и объемов производства.