Перов провел одиночный пикет у Смольного с требованием отменить выборы в двух муниципалитетах

Кандидат в депутаты местного совета МО «Смольнинское» от Партии Социальной защиты Виктор Перов 16 сентября провел одиночный пикет у здания городской администрации с требованием отменить итоги выборов в двух муниципальных образованиях: «Смольнинском» и «Литейном округе».

Перов считает результаты нечестными. Ранее он заявлял, что призывал своих избирателей ставить в бюллетенях не галочку, а букву П. При подсчете голосов, по его словам, условных знаков не обнаружили.

Представители «Единой России» и Перов подозревают, что бюллетени обрабатывали специальным спреем, благодаря чему напротив фамилий одних кандидатов галочки исчезали, а напротив других появлялись.

Напомним, победу на выборах в «Литейном округе» одержала партия «Яблоко». В «Смольнинском» большинство мест досталось представителям «Яблока», штаба Алексея Навального и общественным активистам из инициативы «Центральный район за комфортную среду обитания».