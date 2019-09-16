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11:11

В повестку первого осеннего заседания ЗакСа попал только один вопрос

фото ЗакС политика В повестку первого осеннего заседания ЗакСа попал только один вопрос

Осенняя сессия Законодательного собрания Петербурга начнется в среду, 18 сентября. В проекте повестки ближайшего заседания только один вопрос – инаугурация избранного губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Начало церемонии запланировано на 11-00.

Вишневский отметил, что на нее не пойдет, поскольку ему противно. Состоявшиеся губернаторские выборы он назвал «фарсом».

Напомним, Горизбирком подвел итоги выборов губернатора 11 сентября. Беглов получил 64,43% голосов избирателей при явке 30,07%.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:20    
12-13
Не думаю, что Кролик читает эти пикейные комменты. Тут сидят или пенисионеры-подработчики, или бездельники-умники. Просто кроликовед реально заманал своей тупостью.

12:20    
12:13 Насральный обделалася? ))))))))))))))))))))))))))))))

12:18    
11:53 Насральный, ну ты кретин. С информацией работать тоже не умеешь. Только гадить. Вот тебе источник, придурок:  http://www.a[цензура].spb.ru/article/633200002/117285/Komitet-rekomendoval-ustanovit-fiksirovannoe-vremya-dlya-ceremonii-prineseniya-prisyagi-Gubernatorom-Sankt-Peterburga

12:13    
Кролик обиделся?))))

12:01    
11-23
Голубчик, твоя мама была на фуршете с шелупонью на заднем дворе, а потом не смогла тебя вытравить. Но нас-то не мучай своими стонами.

11:58   Жралко  
11:23, 11:43 Фуршет будет! Большой, размашистый, сытный. Я участвую! И хорошо что там не будет тебя и Вешневскова. Я бы половину ЗакСа оттуда вычеркнул. Даже две трети. Ни к чему не годные депутаты. Никаких обедов не устраивают. А вот у Беглова хорошее начало.

11:53    
Вас не удивляет, что источником информации о повестке дня заксобрания является только паскудный пархатый жидёнок ? Заодно и сообщается о его отношении к мероприятию. ЗАКС.ру продолжает информационную политику пятиколонников. Она ведь оплачена !

11:46   gennadiyfeklistov   gennadiyfeklistov1987747wv2e@mail.ru
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- https://vkcc.info/anticam

11:43    
С таким подходом Вишневский может не ходить на все заседания Заксобрания...

11:23    
Видимо, фуршета не будет, поэтому Кролику и противно такое мероприятие.

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